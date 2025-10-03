"Morón Cumple": Conocé las actividades por el nuevo aniversario del distrito

Este domingo 5 de octubre a partir de las 15, Morón está de fiesta con el festejo de su aniversario número 240 y lo celebrará con las y los moronenses en una jornada a puro arte y cultura en la Plaza San Martín.





Conocida como la localidad más antigua del partido y su ciudad cabecera, Morón tiene ya más de dos siglos de historia y sus primeros pobladores comenzaron a llegar en el siglo XVI.





En 1815, Morón fue censado por primera y allí se pudo dar cuenta que la gran mayoría de sus pobladores eran agricultores. En 1859 la llegada del ferrocarril facilitó que la producción de la zona fuera conducida en forma rápida y segura a Buenos Aires.





La llegada masiva de inmigrantes a partir de 1890 hizo que la población creciera y se urbanizara. El siglo XX trajo consigo un nuevo crecimiento para la ciudad, un sostenido avance del movimiento industrial y la instalación de numerosas fábricas textiles y metalúrgicas, entre otras.





El origen de la ciudad de Morón como espacio urbano se remonta a 1785 y, aunque no cuenta con una fecha exacta de inauguración el Día de Morón se celebra todos los 5 de octubre por ser el día de la Virgen Inmaculada Concepción del Buen Viaje, que es la patrona del partido.





Un festejo a lo grande y para toda la familia

En conmemoración del 240º aniversario de Morón, este fin de semana se realizarán distintas actividades en la Plaza San Martín.





Desde las 15, los vecinos y las vecinas que deseen formar parte del festejo podrán disfrutar del concierto titulado "Morón Canta", una iniciativa que buscará mostrar los talentos de artistas que participaron del concurso vocacional homónimo, quienes estarán acompañados en el escenario principal por la Agrupación Sinfónica Municipal.





Además, habrá un espectáculo a cargo de los alumnos y las alumnas de la Escuela de Danzas José Neglia y, hacia el final de la jornada, una peña titulada "El Reencuentro", en donde participarán los proyectos musicales "Los Duarte" y "Los hermanos Pajón".





Por fuera de las actividades del domingo 5 de octubre, en el marco del nuevo aniversario de Morón se inauguró la muestra de arte “Dios no se cansa de perdonar. Argentino Universal”, realizada por Factor Francisco, con imágenes, colores y palabras sobre la vida y el mensaje del Papa Francisco.





La exposición podrá visitarse en el Edificio Municipal de Desarrollo Social (Buen Viaje 968) del jueves 2 al sábado 4 y del lunes 6 al jueves 9 de octubre, en el horario de 8 a 16.