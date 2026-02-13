Morón: de turistas a deportados en solo 24 horas tras caer en pleno intento de asalto

Cinco delincuentes fueron detenidos tras intentar robar un local de aberturas en Morón, en un operativo que derivó en la expulsión inmediata de tres ciudadanos chilenos. La banda cortó la luz del comercio para anular las alarmas, pero una vecina alertó al 911 y la policía los capturó in fraganti con barretas y herramientas.



El hecho ocurrió durante la madrugada de 9 de febrero en el local "Amorena" de cristales y aberturas, ubicado en la calle Mendoza al 500.



El primer paso de la banda fue cortar el suministro de energía eléctrica. Con barretas, los delincuentes comenzaron a forzar los accesos, pero el plan se frustró por al llamado de una vecina al 911. Efectivos policiales arribaron rápidamente al sitio y lograron reducir a los sospechosos antes de que pudieran ingresar.



Tras las detenciones, la investigación liderada por el fiscal Matías Rappazzo, de la UFI N° 7 de Morón, reveló un dato que cambió el curso del proceso: tres de los involucrados son ciudadanos chilenos que habían ingresado a la Argentina bajo el régimen de turistas.



La Dirección Nacional de Migraciones dictaminó en apenas 24 horas la expulsión de Eduardo Espinoza Colihuinca (35), Adrián Alexander Robles Garcés (35) y Camilo Diego Olguín González (18). Fuentes de la investigación detallaron que este proceso ocurrió "muy rápido", señalando que no es habitual que una medida de este tipo se resuelva en un plazo tan breve.



Para las autoridades migratorias, el accionar de los implicados rompió el compromiso de su admisión temporaria en Argentina. Una vez que la justicia penal lo disponga, serán escoltados fuera del país y no podrán regresar al menos hasta el año 2034.



Los otros dos integrantes de la banda, uno de nacionalidad boliviana con ciudadanía argentina y otro de nacionalidad argentina, se encuentran en una situación procesal distinta. Permanecerán detenidos y sometidos al proceso penal en el país, enfrentando cargos por el delito de robo agravado en grado de tentativa por haber sido cometido en poblado y en banda.



Por el momento, la jueza Laura Mariel Pinto, del Juzgado de Garantías N° 1, confirmó la detención de todos los implicados mientras avanza la causa.