Morón: El espacio de Juventudes del CDM invita a una recorrida por el Club

Este viernes 20 de marzo a las 17:30, el área de Juventudes del Club Deportivo Morón en conjunto con el mismo sector pero del Municipio invitan a una recorrida por el Deportivo Morón, una oportunidad única para adolescentes que quieran acercarse a aprender.





La jornada buscará profundizar en la historia, las disciplinas y la vida institucional del espacio deportivo. Además, contemplará una visita guiada al estadio que representa a uno de los clubes más importantes del Oeste.





"Es un espacio pensado para que las juventudes se acerquen, participen y se sientan parte", sostuvieron desde el área de Juventudes del CDM respecto de la actividad de este fin de semana.





El área de Juventudes del Club Deportivo Morón es una iniciativa que fue presentada al espacio deportivo a fines del 2020 con el objetivo de trabajar en el desarrollo cultural, moral e intelectual de los jóvenes hinchas, socios y socias del club, además de velar por su integración a la institución.





El proyecto se alza como una oportunidad para que los y las adolescentes puedan conocer la historia del club, participar activamente de la vida institucional con distintas ideas e iniciativas, tender lazos con diversas instituciones y generar pertenencia.





Con esas premisas como bandera, el Departamento de Juventudes del Club Deportivo Morón realizará este viernes 20 de marzo a las 17:30 una recorrida exclusiva por el espacio deportivo del Oeste, abierta a los y las jóvenes del distrito.





Para participar de la actividad de este viernes es necesario acercarse al estadio Nuevo Francisco Urbano, ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen 1770, Morón.