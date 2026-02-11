Morón: el Mercado de Productores Familiares regresa con alimentos frescos e increíbles descuentos

Los vecinos de Morón y zonas aledañas tendrán esta semana una nueva oportunidad para llenar la alacena cuidando el bolsillo. El programa provincial "Mercados de Productores Familiares" desembarca nuevamente en el partido de Morón, instalándose en un punto estratégico de este distrito.



La cita será en la Plaza de la Cultura, ubicada en la intersección de Larralde y Salta, en el horario de 9:00 a 13:00hs. Durante la jornada, quienes se acerquen podrán encontrar una oferta variada que incluye un sector exclusivo de carnes, frutas y verduras de estación, además de lácteos, pastas y panificados.

Una propuesta para generar un alivio al bolsillo y promover el consumo local





La clave de esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, radica en la eliminación de la mayoría de los agentes que intervienen en la cadena de intermediarios. Al comprar directamente al productor o emprendedor de la economía social, los costos bajan considerablemente, garantizando precios accesibles en alimentos de primera necesidad.





A estos precios competitivos se le suma un beneficio crucial para la economía doméstica: la posibilidad de obtener hasta un 40% de ahorro abonando con Cuenta DNI de Banco Provincia. Esta política -enmarcada dentro de las acciones llevadas adelantes por el gobierno de la provincia de Buenos Aires- busca acompañar a los sectores más afectados por la situación económica actual, fomentando al mismo tiempo un consumo responsable y saludable.



Esta feria no solo ofrece precios, sino calidad. La propuesta incluye productos de feriantes y emprendedores locales, fortaleciendo así el circuito económico de la región. Entre los productos destacados para este viernes se encuentran:





Frutas y verduras frescas de estación.

Cortes de carne a precios populares.

Lácteos y pastas frescas.

Productos de panadería.





Se recomienda a los vecinos acudir temprano y llevar sus propias bolsas reutilizables para facilitar la compra. Esta será una excelente oportunidad para acceder a alimentos de calidad sin castigar el presupuesto familiar.