Morón: encontró un cadáver en la casa que acababa de comprar

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado por el nuevo propietario de una vivienda ubicada sobre avenida Rivadavia. Las primeras pericias no detectaron signos de violencia, y la principal hipótesis es que se trataría de un hombre en situación de calle que habría muerto por causas naturales o accidentales.



Este viernes 16 de mayo, un hombre de 48 años se disponía a tomar posesión de una vivienda ubicada sobre la avenida Rivadavia al 17.300, en el marco de una operación inmobiliaria iniciada en noviembre del año pasado.



Al ingresar al domicilio, el nuevo propietario se dirigió al patio trasero y encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de un depósito de aproximadamente 4 por 6 metros, según detallaron fuentes de la investigación.



Ante el hallazgo, dio aviso a la Policía, que se presentó en el lugar y realizó las primeras pericias. En principio, no se encontraron signos de violencia visibles que permitan presumir una muerte violenta.



No obstante, debido al deterioro del cuerpo por el paso del tiempo, la UFI N°4 de Morón solicitó la realización de una autopsia y el análisis de muestras de sangre para el cotejo de ADN, a fin de establecer la identidad del fallecido.



La principal hipótesis de los investigadores es que se trataría de un hombre en situación de calle que habría ingresado al predio por sus propios medios y fallecido allí por causas naturales o accidentales.



Esa teoría se sustenta en que la vivienda se encontraba deshabitada hasta su reciente venta. Según relataron vecinos, la anterior propietaria se había mudado a Córdoba hace un tiempo y no vivía en el lugar.