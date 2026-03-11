Morón es Deporte: Hoy comienzan las inscripciones para las Escuelas Deportivas Municipales

Este miércoles 11 de marzo, la Subsecretaría de Deporte del Municipio de Morón dio inicio a las inscripciones presenciales para las Escuelas Deportivas Municipales, con el objetivo de que los vecinos y las vecinas puedan realizar distintas actividades deportivas de forma gratuita en el distrito.





La propuesta moronense abarca diversas disciplinas, tales como básquet, softbol, vóley, atletismo, fútbol, gimnasia artística, judo, handball, taekwondo y tenis de mesa.





Dichas actividades deportivas están destinadas a chicos y chicas de 6 a 17 años y podrán practicarse en las diversas sedes de las Escuelas Deportivas Municipales, ubicadas en El Palomar, Castelar y Morón Sur.





¿Dónde y cuándo inscribirse?

Las inscripciones para las distintas Escuelas Deportivas Municipales de Morón comienzan este miércoles 11 de marzo a partir de las 17:30 y contemplan propuestas deportivas variadas que se realizarán en diversos espacios del distrito.





Uno de ellos es el Polideportivo Gorki Grana, ubicado en Blas Parera al 180. Allí, los chicos y las chicas podrán inscribirse esta tarde a atletismo, básquet, softbol y vóley.





Asimismo, el jueves 12 de marzo desde las 17:30 será posible efectuar las inscripciones para fútbol, gimnasia artística, judo e iniciación deportiva (para niños y niñas de 5 a 7 años).





Por otra parte, para inscribirse a las actividades que se realizarán en el Parque Deportivo El Palomar (Av. Derqui y Colectora), los y las interesadas podrán anotarse el viernes 13 de marzo desde las 17:30 a atletismo, básquet, fútbol, gimnasia artística, handball, softbol, taekwondo, tenis de mesa y vóley.





En la UGC Nº5 de Castelar Sur (William Morris 3520), el mismo viernes por la tarde comenzarán las inscripciones para las disciplinas fútbol y vóley.





Por último, este viernes 13 se podrán realizar las inscripciones para practicar básquet, fútbol y vóley en la UGC Nº6 de Morón Sur, ubicada en Baradero al 1340.





Para realizar la correcta inscripción a cualquiera de las actividades deportivas en cualquier sede de las Escuelas Deportivas Municipales es necesario acercarse con el DNI del niño o niña interesada/o en la actividad.