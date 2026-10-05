Morón está de fiesta: Conocé la celebración que se realizará por un nuevo aniversario del partido

Este lunes 5 de octubre a partir de las 14, Morón estará de fiesta por la celebración de su aniversario número 241, un evento que se convertirá en un punto de encuentro para que los vecinos y las vecinas conmemoren al partido.





Los orígenes del distrito se remontan a 1778, cuando se construyó la capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje en el territorio.



A su alrededor, comenzó a formarse una pequeña aldea, la cual se considera el origen de la ciudad. En 1785, el cabildo de Buenos Aires nombró al primer alcalde, oficializando así la creación del partido de Morón.







Sin embargo, en los datos históricos, Morón no cuenta con una fecha oficial de su fundación, pero se eligió conmemorar al partido cada 5 de octubre por la Virgen Inmaculada Concepción del Buen Viaje, la patrona de la ciudad.

Un evento cultural para celebrar la identidad de Morón

Con motivo de la celebración del aniversario número 241 de Morón, esta tarde la Plaza San Martín será el punto de encuentro para que los vecinos y las vecinas disfruten de un evento único.





Según informó el intendente de Morón, Lucas Ghi, a partir de las 14 los y las moronenses podrán acercarse al espacio público ubicado en Buen Viaje y Belgrano para ser parte de distintas muestras artísticas que tendrán lugar en el escenario principal de la Plaza.





"Vení con familia y amigos a disfrutar de una propuesta artística que incluye toda la oferta cultural que tenemos en el municipio", invitó el intendente a través de sus redes sociales.





El evento de este lunes 5 de octubre por el nuevo aniversario de Morón será desde las 14 hasta las 17 y estará abierto a la comunidad.