Morón está de fiesta: La Feria de Artesanos y Artesanas cumple 34 años

Este sábado 20 de diciembre de 17 a 20, Morón celebrará los 34 años de la Feria de Artesanos y Artesanas del distrito, el espacio de trabajadores y trabajadoras que impulsa la economía local y acerca a los vecinos distintas producciones hechas a mano.





Con talleres de artesanías abiertos a la comunidad y una serie de espectáculos para toda la familia, el festejo por un nuevo aniversario de la Feria de Artesanos/as de Morón se llevará a cabo en la Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón centro).





Durante la celebración moronense, los y las asistentes podrán encontrar productos artesanales realizados con materiales como cuero, madera, hilo, metal, calabaza, pintura y muchos más.





Además, muchos de los productos que se venden en la Feria de Morón están realizados con técnicas tradicionales y ancestrales que siguen vivas gracias al trabajo de los artesanos y artesanas.





"La Feria Artesanal de Morón es parte de nuestra identidad y miles de personas la visitan cada año los viernes, sábados, domingos y feriados. Hoy en día, la Feria sigue creciendo gracias al talento de quienes la hacen posible", sostuvieron desde el área Cultural del Municipio de Morón.





Por otra parte, además de los festejos por el aniversario número 34 de la Feria de Artesanos y Artesanas, los y las moronenses podrán acercarse a la Plaza San Martín el 22 y 23 de diciembre para que los chicos y las chicas se saquen una foto con Papá Noel de manera gratuita.





Asimismo, según informaron desde el Municipio de Morón, desde este viernes 19 hasta el 6 e enero inclusive, la Feria Artesanal estará disponible todos los días para que los vecinos y las vecinas puedan realizar sus compras para las fiestas a emprendedores locales.





