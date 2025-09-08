Morón: esta semana comienza un ciclo cultural dedicado a Sandro

Será este viernes 12 de septiembre, a partir de las 10:00hs, cuando La Biblio de Morón abra sus puertas y le de inicio al ciclo titulado “Un gitano en el corazón del oeste”. Vale la pena remarcar que dicho ciclo busca "celebrar el arte y la figura de Sandro, uno de los mayores íconos de la cultura popular argentina y latinoamericana".



Es así como esta propuesta contará, entre otras cosas, con una exposición de objetos, fotos y recuerdos de "El Gitano", la cual lleva por nombre "La llama viva". El sábado 13 de septiembre tendrá lugar la charla "Sandro de América". Esta actividad iniciará a las 16:30hs y contará con la participación de la biógrafa de Sandro, Graciela Guiñazú.

Las actividades correspondientes a este ciclo que se realizarán en La Biblio de Morón (Brown 763), culminarán el sábado 13 de septiembre. Este mismo se desarrollará a partir de las 17:30hs con una propuesta de música, poesía y cocina.



Pero esto no es todo ya que, a partir del viernes 19 de septiembre se inaugurará el ciclo de películas de Sandro en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín). El viernes se proyectará "Quiero llenarme de tí", mientras que el sábado 20 de septiembre se compartirán dos audiovisuales: "Yo, Sandro" (documental) y "Operación Rosa Rosa"(película).



Es así como el domingo 21 de septiembre -con el fin de darle un cierre a este ciclo- se proyectará la película "Muchacho". Todas las personas podrán asistir a este ciclo cultural de forma gratuita, teniendo en cuenta que varias de las actividades se encuentran limitadas por el aforo disponible de los espacios en donde se desarrollarán.