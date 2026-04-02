Morón: ex combatientes de Malvinas realizarán una visita guiada por el Museo Nacional de Aeronáutica

Este jueves 2 de abril no será una jornada más en zona oeste. Al conmemorarse un nuevo Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Museo Nacional de Aeronáutica extendió una emotiva invitación a toda la comunidad: un recorrido guiado por sus instalaciones de la mano de los propios ex combatientes.



La iniciativa busca mantener viva la memoria y ofrecer a los vecinos la oportunidad invaluable de conocer los detalles de nuestra historia narrados directamente por sus protagonistas. "Conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas junto a sus protagonistas en una visita guiada abierta al público", expresaron desde el espacio ubicado en la Base Aérea de Morón.





Dicha actividad se desarrollará, a partir de las 11:30hs, este jueves 2 de abril. Si bien la participación en la misma no tiene costo, cabe destacar que desde el corriente año el ingreso al predio es arancelado. Es por esta razón que -tanto para aquellos vecinos que deseen acercarse a compartir esta jornada de reflexión o aprovechar el fin de semana largo- el propio museo difundió toda la información necesaria:



