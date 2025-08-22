Morón: Fuerza Patria tendrá lista única

Tras la presentación de una cautelar, la Justicia finalmente habilitó la lista de unidad de Fuerza Patria en Morón y podrá participar de las próximas elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. La nómina había sido rechazada por la Junta Electoral por ser inscripta fuera de plazo.



El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1 del distrito, a cargo de Marcelo Mauro Gradín, ordenó a la Junta Electoral bonaerense garantizar la participación de la alianza después de que el organismo la dejara afuera.



La resolución judicial se dictó de forma urgente por la proximidad de los comicios, bajo el argumento de que era necesario "proteger tanto el derecho de los votantes como el de los candidatos". Para el magistrado, aunque existió una demora, la coalición cumplió con los requisitos legales y no había razones de interés público para impedir su inscripción.



“Ampliar la oferta electoral, incluyendo a aquellos que tienen la voluntad de presentarse, cumpliendo con todos los requisitos exigidos, no pueden ser excluidos de la participación”, indicó en su fallo.



De este modo, el peronismo tendrá lista única en Morón