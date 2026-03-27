Morón: Hoy se inaugurará la nueva Plaza Viejo Urbano

Este viernes 27 de marzo a las 17 se inaugurará en Morón la nueva Plaza Viejo Urbano, el proyecto erigido en parte de los terrenos donde anteriormente se encontraba la cancha del Deportivo Morón, el Viejo Francisco Urbano.





Con una jornada abierta a la comunidad y para toda la familia, el Municipio de Morón presentará el nuevo espacio verde para los vecinos y las vecinas en la intersección de las calles General Juan José Valle y Avenida Rivadavia, en pleno centro de la ciudad.





Según habían adelantado al comienzo del proyecto de recuperación del terreno, la nueva Plaza Viejo Urbano se presentará como un espacio público pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute de las familias moronenses.





Dentro de sus comodidades, el espacio verde cuenta con juegos infantiles, áreas de descanso y sectores parquizados, con el objetivo de promover la vida al aire libre y fortalecer el uso de los lugares comunes.

La nueva plaza moronense será presentada de manera oficial a la comunidad durante la tarde de este viernes.

La inauguración de la Plaza Viejo Urbano fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del Municipio de Morón y la noticia fue celebrada por varios vecinos y vecinas del distrito, quienes destacaron el embellecimiento del espacio verde y la instalación de juegos para los más chicos.





El proyecto de la Plaza Viejo Urbano se realizó en el marco de una política de recuperación y puesta en valor de espacios urbanos, impulsada por la gestión del intendente Lucas Ghi.





La iniciativa fue llevada adelante a través de la secretaria de Planificación Estratégica a cargo de Guillermo Pascuero, orientada a mejorar la calidad de vida de la comunidad y generar ámbitos de integración social.





La cita para la inauguración oficial de la nueva Plaza Viejo Urbano es este viernes 27 de marzo a las 17 en General Juan José Valle y Avenida Rivadavia. La actividad es abierta a la comunidad y no se suspende por lluvia.