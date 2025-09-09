Morón: Hoy se realizará una nueva jornada de salud visual y cardiovascular

Este martes 9 de septiembre hasta las 15 los vecinos y las vecinas de Morón podrán acercarse al Centro de Jubilados Imán (Santa Marta 2163, Morón sur) para participar de una jornada de salud visual y cardiovascular.

Organizada por el Municipio de Morón y con el apoyo de IOMA y PAMI, el encuentro es gratuito y tiene como objetivo cuidar la salud de los y las moronenses, especialmente de los adultos mayores.

Este tipo de jornadas ya se viene realizando en Morón con frecuencia, generalmente en los espacios dedicados a jubilados y jubiladas.

A principios de agosto, el operativo dedicado a la salud visual y cardiovascular tuvo lugar en el Centro de Jubilados Tiempo de Vida, de Morón y en el Club Almafuerte de El Palomar. Allí, los vecinos y las vecinas mayores de 65 años que se acercaron pudieron acceder a sus controles médicos esenciales.

Los/as adultos/as mayores podrán cuidar su salud de forma gratuita este martes en Morón sur.

En esta ocasión, quienes deseen participar de la nueva jornada de salud visual y cardiovascular deberán acercarse al Centro de Jubilados Imán (Santa Marta 2163, Morón sur).

Un dato importante a tener en cuenta es que es necesario acudir a la jornada con el carnet de PAMI, el DNI y el celular. La asistencia es totalmente gratuita, sin costo alguno.