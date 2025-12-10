Morón: Hoy se reinaugura la pista de atletismo en el Gorki Grana

Este miércoles 10 de diciembre a las 18:30, el área de Deportes del Municipio de Morón realizará la reinauguración de la pista de atletismo del Polideportivo Gorki Grana, con una celebración deportiva para los vecinos y las vecinas.





"Será una jornada especial para celebrar, una oportunidad para compartir, disfrutar y seguir impulsando el atletismo en nuestro Polideportivo", sostuvieron desde la Subsecretaría de Deporte del gobierno local.





El espacio deportivo Gorki Grana está ubicado en un predio de 11 hectáreas sobre la calle Santa María de Oro 3530, en la localidad de Castelar. Sus instalaciones deportivas y recreativas son de acceso público y gratuito y abre sus puertas todos los días de la semana de 7 a 22hs.





El Gorki Grana cuenta ahora con una amplia y renovada pista de atletismo, cancha de fútbol 11, de softbol, beach vóley, playón multideportivo para jugar al básquet, fútbol, handball, etc., cancha de tejo, de paddle, salón de usos múltiples, pista de skate, un sector de merenderos, juegos infantiles, vestuarios y sanitarios.





Además, el Polideportivo Municipal posee un microestadio cubierto de 4.150 m2 con capacidad para 1200 personas.





Una jornada para celebrar el deporte local

Durante la reinauguración de la pista de atletismo del Gorki Grana de este miércoles por la tarde, la Subsecretaría de Deporte del Municipio de Morón invita a los vecinos y las vecinas a participar de una competencia de postas de 10.400 mixtas.





Dicha competencia contará con la participación de atletas y diferentes escuelas del distrito y requiere de una inscripción previa, que se realiza a través de un formulario online.





La actividad tendrá lugar en el Polideportivo Gorki Grana, ingresando por Blas Parera al 180, este miércoles 10 de diciembre a las 18:30. En caso de lluvias, la reinauguración y su competencia se verán suspendidas.