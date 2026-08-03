3 de ago. de 2026
Morón

Morón informó una baja del 37,3% en los delitos prevenibles desde 2024

Bruno Krasnopolsky

2 min de lectura

El relevamiento también registró caídas en entraderas, robos de vehículos y asaltos callejeros. Atribuyen los resultados al patrullaje focalizado.

Morón informó una baja del 37,3% en los delitos prevenibles desde 2024
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El Municipio de Morón difundió un informe en el que asegura que los delitos prevenibles disminuyeron un 37,3% entre 2024 y 2026. Según los datos oficiales, elaborados junto con organismos de seguridad bonaerenses, también se registraron bajas en entraderas, robos de autos y motos y asaltos en la vía pública.

La gestión local atribuye esta tendencia a la implementación de un "patrullaje inteligente", sumado a operativos de saturación y a un seguimiento más exhaustivo del mapa del delito en los distintos barrios del partido.

Caída en entraderas y robo automotor

Uno de los ejes centrales del reporte, elaborado en conjunto con la Superintendencia de Análisis Criminal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hace foco en la protección de las viviendas. Las estadísticas marcan una disminución del 42,7% en robos en fincas y entraderas durante el segundo trimestre de este año, cerrando el primer semestre de 2026 con una baja total del 26,1%.

En cuanto al parque automotor, el informe oficial señala que la sustracción de vehículos se encuentra en un piso para los últimos dos años, mostrando una caída acumulada del 28,5%.

En esa misma línea, el robo de motos experimentó una reducción del 39% desde 2025, lo que representaría el índice más bajo de asaltos violentos vinculados a este tipo de rodados en el distrito.

Asaltos en la calle y focalización de móviles

La seguridad en la vía pública también forma parte del balance. El Municipio reportó una caída interanual del 18% en asaltos callejeros, cifra que alcanza el 31,5% si se toma la reducción bienal 2024-2026.

Desde el área de Seguridad de Morón explicaron que estos resultados responden a una nueva estrategia de cobertura territorial basada en el análisis de datos. De acuerdo con el relevamiento, el 54,7% de las calles del distrito actualmente no registran delitos. Esta sectorización, aseguran, les permite concentrar los móviles policiales en 319 tramos críticos, focalizando los recursos en apenas el 3,9% de la superficie del municipio durante las franjas horarias de mayor conflictividad.

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