Morón: llegan nuevas ofertas al Mercado Municipal
Enzo Ariel Resino
Desde este viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, los vecinos de Morón podrán encontrar carnes, frutas, verduras, lácteos y panificados a precios accesibles.
Este mercado ubicado en Av. Presidente Perón 3883 logró instalarse como un punto de referencia en la región. La clave de este éxito radica en una formula sencilla: la comercialización directa del productor al consumidor, sin la necesidad de intermediarios, con productos a precios realmente accesibles para el bolsillo.
Esta dinámica, enmarcada en el programa provincial Mercados Bonaerenses, es lo que permite a las familias acceder a productos de primera necesidad a precios económicos. De esta forma, los vecinos de zona oeste encuentran en el Mercado Municipal de Morón un espacio donde realizar sus compras y cuidar la economía de cada familia.
Dicho esto, llega un nuevo fin de semana y tanto los vecinos de Morón como de distritos cercanos, contarán con la posibilidad de aprovechar las increíbles promociones del Mercado Municipal. En esta oportunidad, desde el espacio anunciaron una gran lista de ofertas y descuentos que encontrarán disponibles desde este viernes 30 de octubre hasta el próximo domingo 1 de noviembre.
Conocé las ofertas destacadas del Mercado Municipal de Morón para este fin de semana
- Tapa de asado x kg - $14.499 pesos.
- Roast beef x kg - $14.499 pesos.
- Asado x kg - $14.499 pesos.
- Bola de lomo x kg - $14.499 pesos.
- Cuadrada x kg - $14.499 pesos.
- Matambre x kg - $14.499 pesos.
- Pata y muso x 3kg - $11.999 pesos.
- Milanesas de pollo x 2kg - $14.999 pesos.
- 3 tapas de pascualina - $4.500 pesos.
- 4 prepizzas - $4.000 pesos.
- Pan x kg - $2.800 pesos.
- Docena de facturas - $8.000 pesos.
- 48 sándwiches de miga triple surtidos - $28.000 pesos.
- Frutilla x kg - $5.000 pesos.
- Naranja x 3kg - $2.000 pesos.
- 3 paquetes de acelga - $2.550 pesos.
- 3 paquetes de espinaca - $2.500 pesos.
- Leche larga vida Gándara - $1.960 pesos.
- Queso cremoso Cremigal x kg - $7.800 pesos.