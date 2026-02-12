Morón: marcharán en reclamo de justicia y seguridad en la esquina donde murió un motociclista

Familiares y amigos de Cristian Leonel Lico convocaron a una movilización para reclamar medidas de seguridad y justicia tras el trágico siniestro vial que le costó la vida al motociclista de 34 años. La manifestación se realizará este viernes 13 a las 17:30 horas en la intersección de Avenida Don Bosco y Saavedra, el mismo lugar donde ocurrió el choque fatal.



Bajo la consigna "Basta de muertes evitables", el entorno de la víctima busca visibilizar lo que consideran una esquina peligrosa, señalando que existe una falta de infraestructura para el ordenamiento del tránsito.

El hecho

El siniestro ocurrió el pasado 3 de febrero a las 15 horas. Cristian circulaba en su moto por la Avenida Don Bosco cuando impactó contra la parte trasera de un camión con doble acoplado que realizaba una maniobra de giro a la izquierda para ingresar a la calle Saavedra.



Producto del violento choque, el joven murió en el acto antes de que la ambulancia del SAME pudiera asistirlo

El reclamo: "Una esquina sin control"

La convocatoria pone el foco en las condiciones viales de la zona y señala que la tragedia de Cristian puso en evidencia una problemática denunciada por los vecinos.



En este sentido, el reclamo denuncia la ausencia de semáforos y de cartelería que advierta sobre las prioridades de paso. Los manifestantes destacan, además, que la peligrosidad aumenta por el giro constante de vehículos de gran porte.

Estado de la causa judicial

En paralelo al reclamo social, la investigación por la muerte de Lico, oriundo de la localidad de Libertad, continúa su curso en la UFI N° 4 de Morón.

Según informaron fuentes judiciales, el chofer del camión involucrado, Miguel Ángel Suárez (33), se encuentra plenamente identificado y formalmente imputado por el delito de homicidio culposo.



Sin embargo, Suárez no está detenido, ya que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de realización de pericias accidentológicas para determinar fehacientemente la mecánica del impacto.



Por el momento, la investigación penal preparatoria no presenta mayores novedades a la espera de los resultados técnicos que permitan establecer las responsabilidades finales.