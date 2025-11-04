Morón: Se abrieron las inscripciones 2026 para los cursos de oficios del distrito

El Municipio de Morón dio inicio a las inscripciones para el 2026 en los diferentes Centros Municipales de Formación Profesional para que los vecinos y las vecinas puedan aprender diversos oficios con amplia salida laboral.





Se trata de tres sedes distintas, ubicadas entre Haedo y Morón, en donde se alojan más de 40 propuestas profesionales que cuentan con certificaciones oficiales otorgadas por diferentes organismos de la provincia de Buenos Aires.





Uno de los Centros de Formación Profesional es el "Ricardo Rojas", ubicado en Segunda Rivadavia al 15.866 en Haedo, en donde se ofrecen 21 especialidades para aprender un oficio, entre ellas, reparación de sistemas eléctricos de energía renovables, de electrónico de audio y recepción de radio, auxiliar odontológico, gasista domiciliario, herrero, técnicas de diseño gráfico, maquillaje profesional, jardinería, soldador, diseño de página web, operador de PC, etc.





Para más información, acercarse a la sede del espacio de lunes a viernes de 8 a 11 y de 18 a 21.





Por otra parte, el Centro de Formación Profesional "Manuel Belgrano" de Morón, ubicado en Maestra Cueto al 750, ofrece a los vecinos y vecinas cursos de peluquería unisex, auxiliar contable, fotografía, electricista de inmuebles, operador de cuidados de adultos mayores, cerrajero, serigrafía, redes informáticas, entre otras disciplinas.





Para más información, acercarse a la sede del espacio de lunes a viernes de 18 a 21.





Por último, el tercer espacio es la Escuela Municipal de Gastronomía, ubicada en Segunda Rivadavia al 15.810 en Haedo, en donde los interesados e interesadas podrán aplicar para los cursos de pastelería, panadería, organización de eventos, cocineros/as, maestro/a pizzero/a, cocinero/a de comedor escolar, barman y auxiliar de sommelier.





Para más información, acercarse a la institución los días lunes, martes y miércoles de 9 a 11, de 13 a 15 o de 18 a 20; los jueves de 9 a 11 o de 13 a 15; y los viernes de 0 a 11.