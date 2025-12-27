Morón: Se inauguró una estación de descanso para repartidores de aplicaciones

Este fin de semana, el intendente Lucas Ghi inauguró en Haedo una estación de descanso para repartidores de aplicaciones y distintas plataformas, en articulación especial con la empresa PedidosYa.





El predio, ubicado en el terreno aledaño a la UGC2 con acceso desde la Av. Rivadavia supone un espacio físico de reabastecimiento que incluye mesas, sillas, estaciones de cargas para los teléfonos celulares, lockers de guardado, un estacionamiento y un área de cocina.





Bajo el lema "Más derechos, mejores condiciones de trabajo", la medida del gobierno local busca impulsar la seguridad vial y el desarrollo productivo de la comunidad, acercando a los trabajadores de deliverys distintas acomodaciones para seguir trabajando en las calles del distrito.





Según destacaron desde el Municipio de Morón, el espacio inaugurado este fin de semana está pensado para brindar una mayor comodidad a los repartidores durante las jornadas laborales, además de ordenar la circulación en las zonas céntricas.

El espacio ubicado en Haedo supone un descanso para los repartidores de aplicaciones en el distrito.

Durante la inauguración del predio participaron el intendente Lucas Ghi, la jefa de Gabinete municipal, Dra. Estefanía Franco; el secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; el secretario de Planificación Estratégica, Guillermo Pascuero; y el director de la UGC 2, Ezequiel Solano.





Por fuera de esta medida, el Municipio de Morón lanzó además un nuevo supermercado titulado "PedidosYa Market", pensado exclusivamente para deliverys en Morón sur. Según el gobierno local, la tienda contará con un sistema de logística moderno y eficiente para agilizar los tiempos de entrega.