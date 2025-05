Morón: se proyectará de forma gratuita "Fuck You! El último show"

"Fuck You! El último show" es un largometraje que muestra la última prueba de sonido, el backstage y lo ocurrido sobre el escenario, de la recordada presentación que la icónica banda Sumo brindó el 10 de octubre de 1987 en Estadio Obras Sanitarias. Este trabajo del director José Luis García permite vivenciar, a través de sus imágenes y sonidos, una experiencia alucinante e inmersiva de aquel recordado show.



Este film es un material que "no está publicado en ninguna plataforma", indicaron desde Hudba Club Social al momento de invitar a la comunidad a participar de la proyección de dicha película. A su vez, es necesario recordar que "Fuck You! El último show" fue presentada en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (2024) y contó con un gran recibimiento de la crítica y del público en general.

En diciembre del mismo año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a esta obra documental como una pieza de interés cultural para dicho distrito. "Esto también es un homenaje a un padre, a un hermano y a un amigo", supo manifestar su director José Luis García en aquel momento.



Sin lugar a dudas Sumo tiene un lugar de privilegio "en el panteón del rock nacional argentino, tanto por su impacto como por su arrolladora identidad musical", se puede leer en la descripción de dicho documental. La esencia de Luca Prodan y su constante búsqueda, llevaron a Sumo a convertirse en un "punto de convergencia de géneros como el post punk, la new wave, el reggae y el punk, amalgamándolos en un sonido único, fuertemente identificable e inédito hasta ese momento".



Es de esta forma como Hudba Club Social, ubicado en Santa Fe 567 (Morón Centro), invita a la comunidad a esta proyección que se realizará el próximo sábado 7 de junio. Al ser una actividad con entrada gratuita, la cantidad de participantes quedará limitada por el espacio y es por eso que es necesario contactarse al 11 5753-7849 para reservar un lugar.



La actividad comenzará a las 21:00hs con la proyección del film y luego habrá un momento de charla e intercambio con personas que trabajaron en la creación de dicha película. Tanto su director, José Luis García, como los productores, Aníbal Esmoris y Marcelo Schapces, se harán presentes para compartir esta experiencia con el público.