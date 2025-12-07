7 de dic. de 2025
Morón: Se realizó una nueva entrega de Tarjetas de Beneficios para jubilados

Se trata de una iniciativa del gobierno local para acompañar a los adultos mayores, fortaleciendo su poder adquisitivo e impulsando al comercio local.

Esta semana, el Municipio de Morón realizó una nueva entrega de Tarjetas de Descuentos y Beneficios para los jubilados y las jubiladas del distrito, una credencial para que los adultos mayores puedan acceder a promociones en distintos comercios adheridos de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar.

La propuesta se llevó a cabo en la UGC Nº6 de Morón Sur, en donde el intendente Lucas Ghi entregó más de 600 tarjetas con los beneficios a los vecinos y las vecinas moronenses.

La credencial para los adultos mayores puede utilizarse en rubros como alimentos, artículos de primera necesidad, indumentaria, bazar, ferreterías, peluquerías y más.

"Sabemos que las circunstancias no son las mejores ni mucho menos. Por eso queremos que esta Tarjeta de Beneficios llegue a todas las familias donde haya un jubilado o una jubilada. Porque, por un lado, aumentamos el poder adquisitivo de esa jubilación y, a su vez, al comercio le conviene. Queremos que les vaya bien a los comercios de nuestra ciudad", destacó el jefe comunal durante el acto de entrega de las credenciales.

Asimismo, esta medida del Municipio de Morón se suma a otras iniciativas del gobierno local que acompañan y fortalecen el entramado productivo del distrito, tales como los Precios Moronenses, que permiten acceder a alimentos y artículos d elimpieza a valores accesibles; los beneficios para trabajadores y trabajadoras municipales; y Hecho en Morón, que impulsa la incorporación de productos de PyMEs locales en hipermercados, supermercados y almacenes.

Para obtener la Tarjeta de Beneficios y Descuentos para jubiladas y jubilados, las personas interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo (Brown 963, 1er piso) o a su UGC más cercana.

El listado completo de comercios adheridos puede consultarse en la página web del Municipio de Morón.

