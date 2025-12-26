Desbarataron un "kiosco" de droga que funcionaba en un pasillo de Morón Sur

Un operativo policial desbarató en las últimas horas un punto de venta de drogas que funcionaba en un pasillo del barrio Gervasio Pavón, en el partido de Morón. El procedimiento, que culminó con la detención de un hombre apodado "Seba", fue el resultado de una investigación impulsada por las denuncias vecinales.



Las tareas de inteligencia comenzaron tras recibir múltiples alertas anónimas sobre movimientos sospechosos en la intersección de las calles Maestras Gachet, entre Saladillo y Blas Parera, a metros del límite con Ituzaingó.



Los vecinos reportaron que la venta de estupefacientes se realizaba en la vereda y en el interior de un pasillo, situación que alteraba la paz del vecindario debido al constante arribo de compradores en autos y motos, fundamentalmente durante la madrugada.



Con estos datos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón, en colaboración con la Secretaría de Seguridad local, inició un trabajo de campo que incluyó seguimientos encubiertos, fotografías y filmaciones. Estas pruebas permitieron identificar al responsable de la comercialización, conocido en la zona como "Seba", y confirmar la mecánica del ilícito.



Con el aval de la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico y la orden del Juzgado de Garantías N° 2, se procedió al allanamiento de la vivienda. Durante el operativo, que contó con apoyo del Comando de Patrullas, los efectivos lograron la detención del principal sospechoso.



En el lugar se incautó cocaína fraccionada en envoltorios listos para su venta, además de dinero en efectivo y telefonía celular que será peritada. Asimismo, durante la diligencia fueron aprehendidos un hombre y una mujer, identificados como presuntos compradores, que se encontraban en el lugar.



La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización. Fuentes policiales indicaron que la investigación continúa abierta para analizar los elementos secuestrados y determinar si existen otros integrantes de la familia involucrados en la red de venta.