Morón: un policía de la Ciudad chocó, huyó y mató a un joven que lo perseguía

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue detenido este sábado en Morón acusado de asesinar a un joven de 19 años tras una violenta secuencia. El efectivo chocó contra una moto y se dio a la fuga; un grupo de familiares y amigos del conductor atropellado salió a perseguirlo y, cuando lograron interceptarlo, el policía mató de un balazo a Juan Manuel De Vita.



La violenta secuencia comenzó a las 10 de la mañana en la intersección de las calles Los Criollos y Carapachay, en Morón sur. Allí, un vehículo Renault Sandero bordó chocó contra una motocicleta conducida por un hombre que debió ser hospitalizado. Lejos de asistir a la víctima, el conductor del auto se dio a la fuga.



El automovilista fue identificado luego como un oficial de la Policía de la Ciudad. Según fuentes oficiales, el Policía se dirigió inicialmente a la Comisaría 4ta de Morón con intenciones de entregarse, pero en la puerta de la dependencia fue interceptado por familiares del motociclista atropellado.



Ante esta situación, el oficial escapó nuevamente, dando inicio a una persecución por parte de amigos y allegados de la víctima, que lo siguieron en autos y motos. El desenlace fatal ocurrió en el cruce de Grito de Alcorta y Chile. Allí, Juan Manuel De Vita (19), uno de los jóvenes que perseguía al policía para pedirle explicaciones, logró alcanzar al Sandero.



Sabrina, familiar de la víctima que presenció el hecho, relató entre lágrimas el momento exacto del crimen en C5N: "Nos bajamos para preguntarle, Juan Manuel bajó a golpearle la ventanilla y él lo único que atinó fue a pegarle un tiro". La mujer aseguró que intentó frenar al joven diciéndole "dejalo que se vaya porque nos vamos a matar", pero la tragedia fue inevitable. "Lo mató como una rata, no era un pibe malo, iba a ser papá", sentenció, confirmando que la víctima estaba desarmada.

Tras efectuar el disparo, el Policía continuó su huida unas cuadras más hasta ser interceptado por el Grupo Táctico Operativo (GTO) en Tomás Guido y Mariano Moreno.



Allí fue aprehendido junto a su acompañante, una mujer de 35 años. En el vehículo se incautó su arma reglamentaria calibre 9mm.



La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de Morón. Al estar involucrado un miembro de una fuerza de seguridad, la fiscal dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería.