Morón: usaba un kiosco de fachada para vender droga frente al Club San José

La gravedad del caso radica en su ubicación: el comercio estaba situado justo enfrente del Club San José, un espacio de esparcimiento social con gran concurrencia de familias y jóvenes. en un domicilio de la calle San Francisco, entre Avellaneda y Santa Teresa.



La investigación, impulsada por la Secretaría de Seguridad de Morón y la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas, se inició a raíz de denuncias anónimas de los propios vecinos, quienes alertaron sobre los movimientos extraños en el lugar.



Tras realizar tareas de campo, que incluyeron seguimientos encubiertos, fotografías y filmaciones, los detectives confirmaron que el kiosco era en realidad una pantalla para ocultar la comercialización de estupefacientes.



La responsable de la actividad fue identificada por los investigadores con el alias de "La Vieja".

El desenlace

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 2 autorizó el allanamiento del inmueble. Durante el procedimiento se logró la detención de la acusada por infracción a la Ley 23.737 (Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización).



En el lugar, los efectivos secuestraron dosis de cocaína fraccionadas en envoltorios listos para el narcomenudeo, además de dinero en efectivo y telefonía celular. La causa quedó a cargo de la UFI N° 9 de Morón, especializada en narcotráfico.



Fuentes policiales indicaron que la investigación continúa abierta, ya que se analizan los elementos incautados para determinar la posible participación de otros integrantes de la familia de la detenida en la red de venta.