Motochorros le robaron la bicicleta a un adolescente de 15 años en Ituzaingó Sur

Un adolescente de 15 años sufrió el robo de su bicicleta a manos de dos delincuentes a bordo de una moto. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra y generó preocupación entre los vecinos, quienes advierten sobre una seguidilla de delitos recientes en el barrio.



El asalto ocurrió el pasado viernes 13 por la tarde sobre la calle Villegas al 2400 en el barrio Iparraguirre. En las imágenes captadas se observa cómo el chico circulaba en su bicicleta por la vereda cuando dos sujetos en una moto Smash 110 sin patente le cortan el paso.



De inmediato, el acompañante desciende, lo acorrala contra la pared y le arrebata el rodado, para luego escapar pedaleando junto a su cómplice.

El antecedente familiar

Tras el robo, la abuela del adolescente, Nélida Beatriz Espíndola, expresó su preocupación por lo ocurrido y recordó que ella misma fue víctima de la misma modalidad delictiva hace un año y medio.



En aquella oportunidad, la mujer, una enfermera jubilada, fue empujada de su bicicleta por motochorros en la esquina de Mathis y Pinto. Producto de la caída, sufrió lesiones severas por las que todavía hoy debe realizar sesiones de rehabilitación kinesiológica.

Seguidilla de robos en el barrio

El caso del menor se suma a otros episodios que mantienen en alerta a los vecinos de la zona.



Según relataron los habitantes del lugar, apenas un día después del asalto al chico, delincuentes sustrajeron una camioneta Ford que se encontraba estacionada en la misma cuadra de la calle Villegas, perteneciente a otro vecino.



A estos hechos le suman los reportes vecinales sobre otros arrebatos recientes en calles aledañas, motivo por el cual solicitan una mayor presencia policial en la zona.