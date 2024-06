Morón: se despertó a la madrugada con un ladrón encima y apuntándola con un arma

Durante la madrugada del sábado, una vecina de Morón se despertó con una escena aterradora: abrió los ojos y se encontró con un ladrón apuntándole a la cabeza y ahorcándola. El delincuente se llevó una notebook y un celular.



La víctima dormía en su departamento en Morón cuando a las 2:30 am se despertó con un delincuente encima, ahorcándola, cubriéndole la cara con un repasador y apuntándole con un arma. En ese momento logró gritar, pero el delincuente le respondió: "No te voy a coger, no grites, solamente quiero la plata".



Tras un forcejeo, la víctima logró quitarse de encima al delincuente, que nunca dejó de apuntarla. Entonces el ladrón mencionó el nombre del padre de la víctima, lo que la confundió aún más.



Según el relato de la víctima a La Ciudad, el ladrón "hablaba en plural pero no vi a nadie más". Solo se llevó el celular y la computadora, sin buscar nada más ya que "estaba todo a la vista". Luego, encerró a la víctima en su cuarto y le ordenó que esperara 10 minutos antes de salir.



Aparentemente, el ladrón se fue por el balcón: "La puerta de entrada estaba cerrada, cuando me dejó salir estaba la puerta del balcón abierta y tengo un canterito colgante que estaba tirado". aseguró



La mujer rápidamente pidió ayuda a los vecinos del edificio, que llamaron a la policía. "Llegó la patrulla en 5 minutos, me tomaron la denuncia y vino también la científica" relata la víctima sobre el accionar policial.



Sin embargo, gracias al rastreo vía GPS del celular, la policía logró encontrarlo y devolverlo a su dueña. Se encontraba "tirado en una obra a una cuadra".



La víctima realizó su denuncia en la comisaría N.º 1 de Morón e interviene la Fiscalía N.º 7 de Morón.