Mundial 2026: ¿Dónde ver a la Selección?

Todos los encuentros del equipo dirigido por Lionel Scaloni se podrán ver por tres canales diferentes. En esta nota, te contamos las señales que transmitirán a la Selección Argentina.



A pocos meses de que la pelota ruede en el continente norteamericano, la expectativa por la defensa del título de la Selección Argentina ha alcanzado su punto máximo.



Con el fixture ya definido y el equipo de Lionel Scaloni listo para su debut frente a Argelia el próximo 16 de junio, la gran pregunta que se hacían millones de hinchas ha sido finalmente respondida: ¿Quiénes transmitirán los partidos de la Scaloneta?



Para este Mundial 2026, que será histórico por contar con 48 selecciones y un total de 104 encuentros, la oferta televisiva en Argentina se ha diversificado, asegurando que nadie se quede afuera de la pasión albiceleste.



A continuación, te detallamos los tres pilares de la transmisión para el territorio nacional.



1. Telefé: El regreso de la pasión en TV Abierta



Tras una exitosa cobertura en la Copa América, Telefé consolida su posición como la casa de la Selección en la televisión abierta. El canal de las "pelotas" ha confirmado que transmitirá todos los partidos que dispute la Selección Argentina.

La gran apuesta de la señal radica en su equipo periodístico estrella, liderado por los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky, una dupla que ya es marca registrada para los hinchas argentinos.

2. La TV Pública: El compromiso federal



Tras meses de incertidumbre sobre el rol de los medios estatales, el Gobierno Nacional confirmó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán los partidos de la Selección.

A través de un acuerdo comercial que, según informaron las autoridades, no implicará costos directos para el Estado, la señal estatal garantizará el alcance gratuito a cada rincón del país.

Este pilar es fundamental para asegurar que, por ley y por tradición, el acceso a los partidos del equipo campeón del mundo sea un derecho universal en suelo argentino.



3. DSports: Cobertura total y exclusiva



Para los fanáticos más exigentes, la señal deportiva DSports (exclusiva de DirecTV) será la única que transmita la totalidad de los 104 partidos del torneo.



Además de seguir a Argentina, los suscriptores podrán acceder a una cobertura 24/7 y la posibilidad de ver los encuentros de forma online a través de su plataforma de streaming, DGO.



Cabe destacar que este año, a diferencia de ediciones anteriores, TyC Sports no contará con los derechos para la transmisión en vivo de los partidos, lo que convierte a DSports en el referente absoluto del sistema de TV paga para esta cita.



FIXTURE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL GRUPO J



Fecha 1



· Argentina vs. Argelia en el Kansas City Stadium: Martes 16/06 a partir de las 22.00hs



Fecha 2



· Argentina vs. Austria en el Dallas Stadium: Lunes 22/06 desde las 14.00hs.



Fecha 3



· Jordania vs. Argentina en el Dallas Stadium: Sábado 27/06 a las 23.00hs.