Mundial 2026: ¿Misión imposible para el bolsillo?

Viajar para seguir a la Selección Argentina en la Copa del Mundo implicará una inversión elevada. Vuelos, alojamiento, entradas y paquetes turísticos ya tienen valores de referencia que permiten empezar a calcular el presupuesto.



Para el hincha argentino, el Mundial no es un gasto, es una inversión emocional. Sin embargo, esa inversión requerirá una ingeniería financiera sin precedentes.



A diferencia de Qatar 2022, donde la cercanía de los estadios permitía ahorrar en traslados, la logística en Norteamérica se perfila como el principal enemigo del ahorro.

Un presupuesto que supera los USD 11.000



De acuerdo con estimaciones difundidas en un análisis televisivo, el gasto total para presenciar los tres partidos de fase de grupos de Argentina podría superar los USD 11.000, lo que equivale aproximadamente a $16 millones al tipo de cambio actual.



Vuelos: uno de los gastos más altos



Los pasajes aéreos representan uno de los principales ítems del presupuesto. Un vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires hacia ciudades sede como Miami, Dallas o Atlanta puede ubicarse entre US$ 2.700 y US$ 5.500, especialmente si se combinan vuelos internos para seguir a la Selección en distintas sedes.



Las agencias recomiendan comprar con anticipación, ya que en fechas cercanas al torneo los valores suelen incrementarse considerablemente.



Alojamiento y gastos diarios



En cuanto al hospedaje, los precios varían según la ciudad y la cercanía a los estadios. Durante el Mundial, una noche en hoteles de gama media puede costar entre US$ 150 y US$ 600.



Teniendo en cuenta que muchos argentinos planean estadías prolongadas, de dos a tres semanas, el gasto total en alojamiento puede oscilar entre US$ 2.500 y más de US$ 7.000 por persona.

Paquetes turísticos: una opción cada vez más elegida



Para quienes buscan una experiencia organizada, ya existen paquetes turísticos que incluyen vuelos, alojamiento, traslados y entradas. Según la información disponible, los valores aproximados son:



· Paquetes básicos (3 partidos y estadía limitada): desde US$ 8.000 por persona.

· Paquetes completos, con vuelos internacionales, hoteles, traslados y asistencia: entre US$ 14.000 y US$ 18.000.

· Opciones Premium o recorridos extendidos, siguiendo varias fases del torneo: pueden superar los US$ 20.000 por persona.