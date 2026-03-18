"Narración y poesía por la Memoria": La propuesta bonaerense de cara a un nuevo 24 de marzo

Este miércoles 18 y jueves 19 de marzo, se llevarán a cabo las dos jornadas tituladas "Narración y poesía por la Memoria", la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires para promover la construcción de un futuro más justo y democrático a través de la cultura.





Las jornadas son una iniciativa del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras de la gestión bonaerense, un programa que busca poner en el centro el ejercicio de la lectura, la escritura y la oralidad como pilares fundamentales del sistema educativo de la provincia.





Desde 2020, el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras (PPLyE) forma parte de la Subsecretaría de Educación de la DGCYE y busca garantizar la inclusión social y el desarrollo integral de las personas.





Además, dicho programa tiene como propósito crear espacios para la reflexión sobre las prácticas escolares de lecturas y escrituras y oralidad, con el fin de acompañar, intensificar y profundizar estas prácticas; fortaleciendo el rol de las y los mediadores docentes, bibliotecarias, bibliotecarios y familias.





En esta ocasión, a 50 años del último golpe cívico-militar, el programa bonaerense llevará adelante dos jornadas culturales para mantener viva la Memoria y reivindicar el Nunca Más.





Durante el miércoles 18 a las 18 horas, la primera de las jornadas de la actividad "Narración y poesía por la Memoria" tendrá lugar en el Espacio Mansión Seré de Morón, en donde se presentarán el escritor Félix Bruzzone, el narrador Roberto Moscoloni y la escritora Carola Martínez Arroyo, quienes compartirán lecturas y un espacio de intercambio con el público.





Por su parte, el jueves 19 a partir de las 10, la actividad se traslada a la Escuela Superior de Arte "Leopoldo Marechal" de La Matanza. Allí, estarán presentes la escritora Paula Bombara, el narrador Roberto Moscoloni y la escritora Carola Martínez Arroyo, quienes se propondrán generar un encuentro con los y las estudiantes de la institución.





"Ambas actividades buscan promover, en la comunidad educativa bonaerense, la Memoria como un ejercicio imprescindible para la construcción de un futuro más justo y democrático", sostuvieron desde el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras.





Las actividades de la propuesta "Narración y poesía por la Memoria" tendrán lugar este miércoles 18 de marzo a las 18 en el Espacio Mansión Seré de Morón y el jueves 19 de marzo a las 10 en la Escuela Superior de Arte "Leopoldo Marechal" de La Matanza.