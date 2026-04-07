Tradición viva: La Escuela Taller de Artes y Artesanías Folclóricas de Morón cumple más de 40 años de trayectoria

Este martes 7 de abril la Escuela taller de artes y artesanías folclóricas (ETAArF) de Morón está celebrando sus 42 años al servicio de la cultura en el oeste.





Creada en 1984 y dependiente de la Dirección de Cultura del Municipio de Morón, la ETAArF está dedicada a las artes y artesanías folclóricas. A lo largo de los años, el espacio cultural moronense se encargó de recuperar, mantener y jerarquizar la tradición etno-folclórica de toda América.





Mediante cursos, talleres y espacios de formación pública y gratuita, la Escuela taller de artes y artesanías folclóricas supo alzarse como un lugar de encuentro, aprendizaje y comunidad en donde conviven el arte textil y la música, manteniendo viva la tradición de generación en generación.





Asimismo, a partir de trabajos de investigación, los y las profesionales de la ETAArF se encargan de rescatar, conservar y transmitir las técnicas textiles de nuestros pueblos originarios y criollos a todas las personas interesadas que se acercan al espacio para seguir construyendo cultura.





En los 42 años de funcionamiento, han pasado por la Escuela taller de artes y artesanías folclóricas distintos artistas de renombre nacional e internacional, quienes han compartido sus saberes con los vecinos y las vecinas.





Entre ellos, se destacan la cantante, poeta y folcloróloga argentina, Leda Valladares, el músico multi-instrumentista y fundador de la ETAArF, Bernardo Di Vruno, la música y cofundadora del espacio moronense, Nora Di Vruno, y los bailarines santiagueños Koki y Pajarín Saavedra.





Una escuela para mantener vivas las tradiciones

Dentro de sus especialidades abiertas a la comunidad, el espacio cultural moronense cuenta con dos departamentos dedicados al arte textil y a la música.





En el caso del Departamento Textil, los y las estudiantes pueden aprender técnicas y artes tradicionales, tales como Alfombras, Hilado, Trenzados, Macramé, Tapíz, Faz de urdimbre, Redes arqueológicas, Gasas, Sprang, Chaquira, Randa, Teñido en reserva, Fieltro, Taller de producción, Historia de arte y Culturas Precolombinas.





Por su parte, en el Departamento de Música, los alumnos y las alumnas pueden formarse en Charango, Guitarra, Percusión folclórica, Quenas, Sistematización y metodología de los instrumentos Aborígenes y criollos, Quenas, Tarkas, Banda de Sikus, Violín, Percusión Afro-Peruana y Latinoamericana, Candombe , Ensamble (niños desde 7 años).





La Escuela taller de artes y artesanías folclóricas de Morón está ubicada en Caseros 555, Haedo y cuenta con una amplia oferta de talleres y cursos abiertos a la comunidad. Para más información, acercarse a la sede del espacio de lunes a jueves de 18:30 a 21:30.