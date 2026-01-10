Naturaleza y aire libre en Hurlingham: la Reserva Natural, una "joya verde" para disfrutar del verano

El verano en el conurbano bonaerense invita a redescubrir espacios de cercanía, y en Hurlingham se encuentra uno de los tesoros ecológicos que más se destacan en la región. La Reserva Natural Urbana "Presidente Néstor Kirchner" se presenta esta temporada como la opción predilecta para aquellos vecinos que buscan desconectar de la rutina, respirar aire puro y disfrutar de un entorno único sin la necesidad de alejarse tanto de sus casas.



Lo que hoy se disfruta como un paseo recreativo, en realidad tiene una historia profunda. El predio funciona sobre lo que antiguamente fue un centro de experimentación del ex Instituto Forestal Nacional (IFONA) y este legado ha convertido al espacio en un verdadero "banco genético forestal", donde conviven más de 9.000 ejemplares de árboles.





Quienes recorran sus senderos se encontrarán con una biodiversidad asombrosa: más de 240 especies nativas coexisten con más especies forestales exóticas (no originarias) implantadas hace más de 60 años. El paisaje es un mosaico de texturas y colores donde se destacan: eucaliptos, cedros, robles, cipreses, arces, acacias y fresnos.

La Reserva Natural Urbana "Presidente Néstor Kirchner", un espacio para la comunidad





La institucionalización de este pulmón verde responde a una necesidad clara: preservar el ecosistema para el disfrute de toda la comunidad de Hurlingham. Según indicaron desde el Municipio, el objetivo es "promover acciones que apoyen nuevos proyectos de investigación y la creación de equipos transdisciplinarios que generen nuevos conocimientos asociados a la educación ambiental, la restauración de los ecosistemas y la conservación de lo nativo".



Pero más allá de lo relacionado a la investigación científica, este punto verde es un lugar de encuentro. Desde las redes sociales del espacio invitan a los vecinos a "venir a leer, a caminar o a desconectar un rato". Ya sea para una caminata fotográfica, para estudiar al aire libre o simplemente para tomar unos mates bajo la sombra de un roble, el predio ofrece el silencio y la paz necesarios para recargar energías.



Las personas que deseen acercarse deben saber que la reserva se encuentra ubicada en Juana Manuela Gorriti 3680 (William Morris) y que abre sus puertas, de 10:00 a 18:00hs, los sábados y domingos. Es importante recordar que la apertura está sujeta al clima: si el pronóstico indica lluvia o mal tiempo, la Reserva permanecerá cerrada para preservar los senderos y la seguridad de los visitantes.