Nico de Tracy llega con "Purga" al Teatro Gran Ituzaingó

La agenda cultural de la zona oeste suma una propuesta imperdible para los amantes de la comedia y el stand up. Este jueves 7 de mayo, a partir de las 21:00hs, el escenario del Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55) contará con la presencia de Nico de Tracy, uno de los grandes referentes del género, quien llega con su nuevo show titulado "Purga".



Este nuevo espectáculo es el resultado de un intenso proceso creativo gestado a lo largo de dos años, nutrido por un extenso recorrido probando material en diversos bares tanto de CABA como del conurbano bonaerense. Lejos de cualquier filtro, "Purga" promete no dejar a nadie indiferente al proponer un abordaje frontal de temáticas de la vida cotidiana.



A lo largo de la noche, el comediante hará un repaso que va desde sus primeros pasos en el mundo del stand up hasta los complejos desafíos que imponen hoy la paternidad y la crianza. Fiel a su estilo, no esquivará anécdotas sobre experiencias personales oscuras. El resultado es un relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo, donde el humor funciona como una verdadera vía de exposición y descarga emocional.



Para los vecinos de Ituzaingó y de toda la zona oeste que quieran asegurar su butaca en esta noche de comedia directa y sin correcciones, deben tener en cuenta que aún queda un remanente de tickets en venta. Los mismos pueden adquirirse a través del portal TuEntrada, con un valor general de $33.000 pesos.