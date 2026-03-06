“Noche de juegos”: Este fin de semana vuelve la propuesta lúdica para todas las edades en El Transformador

"Jugando no sólo somos más felices, también nos damos un momento de encuentro y de pensarnos desde otros ángulos", sostienen desde El Transformador, el espacio cultural y comunitario de Haedo que apuesta a la construcción desde el barrio y para el barrio, haciendo foco en los feminismos, las diversidades y las niñeces.





El Transformador nació a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, donde se expuso la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. Al año siguiente, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.





Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.





Con esas premisas como bandera, El Transformador realizará una nueva edición de "Noche de juegos", una propuesta para todas las edades que contempla el compartir entre vecinos y vecinas distintos juegos de mesa, como el mini ping-pong, un jenga gigante, tiro al blanco, metegol, pincha paf, entre otros.





La actividad se llevará a cabo este viernes 6 de marzo a partir de las 21 y contará con la participación de "Ludoneta", una iniciativa de gestión y coordinación de encuentros de juegos y recreación.





Según sostuvieron desde la propuesta lúdica, en el evento de esta noche habrá una amplia variedad de juegos competitivos, cooperativos, de estrategia, de palabras, de velocidad, de equilibro y de interpretación.





La cita de este fin de semana tendrá lugar en la sede de El Transformador en Caseros al 200, Haedo. La "Noche de juegos" está abierta a toda la comunidad y, como bromean desde el espacio comunitario, está destinada a “gente de 11 hasta 111 años”.





Para participar de la "Noche de juegos" de El Transformador no es necesario realizar ninguna inscripción previa. Solo hay que reservar tu lugar por mensaje privado. La actividad es abierta a toda la comunidad y "al sobre".