Norita vive en el Oeste: El colectivo artístico "El Desborde" restauró un mural homenaje a la Madre en Castelar

La Memoria sigue viva en el Oeste y el arte se encarga de ello: Esta semana, el colectivo artístico "El Desborde" se encargó de restaurar un mural en homenaje a Norita Cortiñas, una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo que falleció el 30 de mayo de 2024.





La pieza artística que mantiene vivo el legado de la incansable militante por los derechos humanos está ubicada en la avenida Rivadavia al 20.800, entre Castelar e Ituzaingó, un punto de gran convergencia de vecinos y vecinas del oeste que, en sus viajes cotidianos, pueden disfrutar del mural de Norita.





“Nuestros murales están cerca del Tren Sarmiento, que es algo que nos atraviesa a diario a la mayoría, para que podamos ver este arte en nuestros viajes cotidianos”, destacaron desde El Desborde respecto a sus obras de arte.





El colectivo artístico surgió en el año 2024 con el objetivo de unir la militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia con la cultura desde los barrios y para los barrios.





“La idea siempre fue y es llevar la memoria al espacio público. El mural de Norita fue nuestro primer mural. Está en la avenida Rivadavia, justo en la curva de Zeballos", agregaron los artistas.

Arte para no olvidar

Además del trabajo en homenaje a Norita Cortiñas en Castelar, desde el colectivo El Desborde adelantaron que continuarán con la conmemoración a otras Madres de Plaza de Mayo, con el objetivo de seguir fomentando el ejercicio de la memoria, una pieza crucial para la democracia.





En las próximas semanas, el grupo artístico se encargará de realizar un mural en memoria de “Taty” Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que falleció en junio de 2026.



