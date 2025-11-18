Nueva Jornada de "Salud en tu barrio" en Ituzaingó

El próximo miércoles 19 de noviembre, de 9 a 13 horas, la Plaza Barrio Nuevo —ubicada en las calles Facundo y El Rancho— será el punto de encuentro de una nueva edición de “La salud en tu barrio”, un operativo sanitario que ya se ha instalado como una de las iniciativas más valoradas por la comunidad de Ituzaingó. Con una propuesta que combina accesibilidad, prevención y atención cercana, el programa continúa consolidándose como un puente fundamental entre los vecinos y los servicios de salud primaria.





Esta jornada, al igual que en ediciones anteriores, ofrecerá atención totalmente gratuita en una amplia variedad de especialidades. Las personas que se acerquen podrán realizar consultas odontológicas, clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia, además de contar con asesoramiento de profesionales en nutrición y con un espacio destinado a farmacia. Uno de los puntos destacados será la posibilidad de completar o actualizar el calendario de vacunación, una herramienta clave para fortalecer la prevención en todas las etapas de la vida.





Desde la organización explicaron que el objetivo principal del operativo es acercar la salud a los barrios, especialmente a aquellas familias que por cuestiones de tiempo, distancia o dificultades económicas no pueden acceder fácilmente a centros de atención. En este sentido, remarcaron que no se requiere turno previo, lo que facilita la participación espontánea y permite que cualquier persona que lo necesite pueda ser atendida.

El programa “La salud en tu barrio” viene desarrollándose de manera sostenida en diferentes puntos del municipio y ya cuenta con una importante aceptación vecinal. En cada edición, cientos de personas se acercan para realizar controles, evacuar dudas, obtener información preventiva y, en muchos casos, iniciar o retomar tratamientos que podrían haberse postergado. Esta propuesta itinerante no solo acerca servicios esenciales, sino que también promueve hábitos saludables y genera un espacio de encuentro comunitario.





El municipio invita a todos los vecinos y vecinas de Barrio Nuevo y alrededores a participar y aprovechar este operativo. La propuesta está dirigida a personas de todas las edades y no es necesario contar con obra social. Solo se recomienda llevar el carnet de vacunación —en caso de tenerlo— y, si corresponde, la documentación médica relacionada con tratamientos en curso.





Con cada nueva edición, “La salud en tu barrio” reafirma la importancia de acercar el Estado a la comunidad, fortalecer la atención primaria y garantizar que la salud sea un derecho accesible para todos los habitantes de Ituzaingó. El próximo miércoles, la plaza volverá a convertirse en un espacio de cuidado, prevención y acompañamiento para todas las familias.