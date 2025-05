Nueva licencia de conducir: que pasa con los municipios del Conurbano y en CABA

Desde ayer lunes, todas las provincias que adhirieron a la nueva Licencia Nacional de Conducir, empezarán a ofrecer a sus conductores la nueva versión del documento que acredita la habilitación para circular por el territorio nacional. Aunque la actualización puede demorar algunas horas o días, la vigencia del nuevo formato empezó a correr desde este 19 de mayo.



La nueva licencia fue concebida como un documento digital, a diferencia de la anterior, cuyo diseño estaba basado en un carnet físico que luego fue digitalizado para poder incorporarlo a la App MiArgentina. El diseño tiene incorporado un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas como medida para evitar adulteraciones e impedir que una persona pueda seguir conduciendo después de la fecha de vencimiento de sus aptitudes psicofísicas.

La incorporación del QR, a su vez, permite que los conductores puedan descargar la licencia o hacer una captura de la misma desde el aplicativo y poder exhibirla ante las autoridades aunque se encuentren en un área sin cobertura de telefonía celular.

En que provincias y municipios rige la nueva licencia

Los conductores de 19 provincias ya podrán renovar desde este lunes su licencia de conducir de manera 100% digital, sin necesidad de concurrir a un centro de emisión de Licencias de Conducir. Este no es un sistema obligatorio, sino optativo, ya que los conductores pueden seguir haciendo la renovación de su licencia en los Centros de Emisión de Licencias tradicionales.



Las jurisdicciones que adhirieron a la nueva Licencia Nacional de Conducir Particular son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego.



El gobierno afirma que tiene avanzadas las tratativas para que en los próximos días se adhieran también Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Formosa es la única provincia que al momento no manifestó su intención de sumarse al resto de los estados provinciales.



Este lunes, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aclaró que esta jurisdicción no adhirió a la Licencia Nacional de Conducir particular, sino solamente a la emisión de las licencias profesionales interjurisdiccionales, las que anteriormente se llamaban LiNTI.



De este modo, los conductores con domicilio en CABA o en algún domicilio del conurbano, deberán por ahora sacar o renovar su licencia en los municipios donde residen y cumplir con las normativas provinciales y municipales que se les exige. En estos municipios, hasta que la provincia no adhiera, no podrán iniciar el tramite en la aplicación MiArgentina