Nuevas búsquedas de empleo en Morón: El Municipio lanzó nuevas ofertas en un duro contexto nacional

En los últimos meses, conseguir o cambiar de trabajo en Argentina se ha vuelto una misión prácticamente imposible: Al observar el mapa completo, los datos oficiales del gobierno nacional muestran un panorama que golpea especialmente al conurbano bonaerense.





Según las últimas cifras de la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado formal sufrió un duro revés: Durante los primeros dos años de gobierno de Milei, se perdieron más de 190.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, siendo la industria y la construcción los rubros más castigados.





A esta situación se le suma la radiografía del INDEC del último trimestre de 2025 que, si bien ubicó a la desocupación en un 6,6%, alertó sobre el aumento sostenido de la informalidad, que ya alcanza al 43,3% de los ocupados. Es decir, hay menos trabajo formal y, el que se consigue, muchas veces, es en condiciones precarias.





Ante este escenario de retracción nacional, las redes locales se vuelven un salvavidas fundamental. Esta semana, el Municipio de Morón anunció a través de su Agencia de Empleo la apertura de nuevas búsquedas laborales para este mes.





Un dato que llama la atención es que la mayoría de los perfiles requeridos están fuertemente orientados a la contención social, la niñez y la reinserción, algo que no es casualidad frente al duro contexto socioeconómico actual.





¿Cuáles son las búsquedas activas en Morón?

La Agencia de Empleo moronense detalló cuatro vacantes específicas. Para todas ellas, hay un requisito que es excluyente: es obligatorio residir en el Partido de Morón.





Las personas que cumplan con el perfil buscado deberán enviar su CV al correo oficial agenciadeempleo.moron@gmail.com. Los puestos de trabajo disponibles son:



