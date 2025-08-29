Nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó

En un contexto en el que el empleo se vuelve una de las principales preocupaciones de las familias, el Municipio de Ituzaingó anunció hace tan solo unas horas una serie de oportunidades laborales destinadas exclusivamente a vecinos y vecinas de la localidad. La iniciativa busca seguir acompañando la inserción laboral en distintos rubros, ofreciendo alternativas que van desde el servicio doméstico hasta posiciones especializadas en empresas industriales.





Las búsquedas activas reflejan la diversidad de sectores que generan empleo en la zona: servicios a domicilio, mantenimiento edilicio, gastronomía, industria y tareas de oficios tradicionales como plomería o jardinería. De esta manera, se abre un abanico de posibilidades para distintos perfiles de trabajadores y trabajadoras, con experiencias previas o incluso con intenciones de iniciar un nuevo camino profesional.





Entre las propuestas publicadas se encuentran: personal doméstico para una empresa de servicios a domicilio; jefe/a de compras en una reconocida empresa dedicada al rubro de la construcción; gasista en servicios de mantenimiento edilicio; plomero en servicios de mantenimiento edilicio; ayudante de cocina, de parrilla y personal de limpieza en una parrilla; soldador MIG en una importante fábrica de ruedas industriales; y jardinero.

Quienes estén interesados en postularse podrán hacerlo de dos maneras: enviando su currículum por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com, o bien acercándose personalmente con el CV impreso a las oficinas de la Dirección de Empleo, ubicadas en Fragio 183, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 horas.





Este tipo de convocatorias se enmarca dentro de las políticas de intermediación laboral que impulsa el municipio, con el objetivo de acercar a l@s vecin@s oportunidades reales de empleo formal y, al mismo tiempo, facilitar a las empresas la posibilidad de cubrir sus vacantes con perfiles locales. Las nuevas búsquedas laborales representan, en definitiva, una puerta abierta para quienes buscan mejorar su situación económica, proyectar estabilidad o simplemente dar el primer paso en un oficio o sector diferente. Y reafirman el compromiso del municipio de Ituzaingó en ser un puente activo entre las necesidades de las empresas y el potencial humano de la comunidad local.