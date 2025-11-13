Nuevo Operativo Solidaridad en Ituzaingó

El próximo viernes 14 de noviembre desde las 18 horas, la Plaza Bermejo (ubicada en las calles Bermejo y Tradición) será nuevamente escenario de una jornada muy especial: se trata de una nueva edición del Operativo Solidaridad, una iniciativa que ya se ha convertido en una verdadera tradición en Ituzaingó, impulsada por distintas agrupaciones y colectivos locales comprometidos con el acompañamiento social y la ayuda comunitaria.





El espíritu de esta propuesta es claro: tender una mano a quienes más lo necesitan. Durante toda la tarde se estarán recibiendo donaciones de ropa, calzado y alimentos no perecederos, que luego serán distribuidos entre familias y personas en situación de vulnerabilidad del distrito. Como en cada edición, la organización invita a los vecinos y vecinas a acercarse con lo que puedan aportar: desde una bolsa de abrigo hasta alimentos básicos o juguetes, todo suma cuando se trata de construir comunidad.





Pero el Operativo Solidaridad no se trata solo de ayudar: también es un espacio de encuentro y participación popular, donde la cultura local tiene un rol protagónico. A partir de las 19 horas, el escenario montado en la plaza se llenará de música y talento con las presentaciones de Dyng, SounidoReal y Ryder T.M.C, tres artistas locales que aportarán ritmo y energía a la jornada.

Luego, entre las 20 y las 21 horas, llegará el momento de Open Mic. Esta dinámica, que ya se volvió un clásico de los operativos solidarios, representa el espíritu del evento: una comunidad que se escucha, se acompaña y se fortalece en conjunto.





El Operativo Solidaridad nació hace varios meses como una respuesta colectiva frente a las dificultades económicas que atraviesan muchas familias del distrito. Con el tiempo, se transformó en una actividad esperada por los vecinos, que encuentran en cada edición una oportunidad para compartir, ayudar y disfrutar de una tarde distinta, en un clima de respeto, alegría y compromiso. De esta manera, este espacio se consolida como una experiencia que combina compromiso social, cultura y participación ciudadana, en un momento donde el trabajo colectivo y la empatía son más necesarios que nunca.