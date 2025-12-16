Ocho jugadores renovaron en Ituzaingó

El club comunicó en las redes sociales que en la jornada del lunes hubo varias renovaciones para la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. En esta nota, te contamos quienes siguen en la institución.



El Verde comienza a planificar el plantel para hacer frente a la Primera B y la Copa Argentina en el 2026. En este sentido, el club ituzainguense dio a conocer la continuidad de varios futbolistas.



Juan Fanti, Matías Campusano, Alan Sotelo, Lautaro Mena, Nahuel Santiago, Franco Luppino, Mauro Aguirre y Enzo Ibáñez renovaron su contrato con el León por un año. Estos jugadores se suman a Jonathan Maza, quien ya tiene vínculo hasta diciembre del 2026.

✍🏽 ¡Renovaciones para el Ituzaingó 2026!



Juan Fanti pic.twitter.com/j2Sj6B7DLq — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) December 15, 2025

Cabe destacar que Ituzaingó, por el momento, tiene seis bajas para el próximo campeonato: Rodrigo Soria, Giovanni Centurión, Celso Báez, Mariano Jaureguiberry, Agustín Faillace y Nicolás Suaya.



Se espera que en el transcurso de estos días, haya más novedades acerca de quienes podrían irse del club y los nuevos refuerzos que estarán al caer para afrontar la Temporada 2026 en la Primera B Metropolitana, y en la Copa Argentina.