"Octubre Rosa": Morón continúa con las actividades por el mes del cáncer de mama

En el marco de la campaña conocida internacionalmente como "Octubre Rosa", el Municipio de Morón continúa impulsando en el distrito distintas acciones de prevención con controles gratuitos, charlas y encuentros de mujeres que atravesaron el cáncer de mama, con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad.





A nivel global, cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra del Cáncer de Mama, una jornada dedicada a difundir la importancia de la prevención y detección temprana.





Según los profesionales de la salud, una mamografía anual y los controles ginecológicos de rutina permiten que hasta el 90% de los casos de cáncer de mama se detecten a tiempo y tengan un tratamiento exitoso.





Por ese motivo, el Hospital Municipal "Ostaciana B. de Lavignolle" (Monte 848, Morón) sumará turnos extra de demanda espontánea en el área de Patología Mamaria para controles preventivos. Además, se ofrecerán turnos gratuitos para mamografías en Lalcec Morón (Sarmiento 509), gestionados a través del servicio de Patología Mamaria del Hospital.





Según confirmaron desde el gobierno local, los turnos y horarios para ambas modalidades se entregan directamente en la sede hospitalaria.





Un encuentro para seguir luchando

Por fuera de los controles médicos necesarios para la prevención y detección temprana del cáncer de mama, el Municipio de Morón realizará un encuentro de mujeres que atravesaron la enfermedad, quienes brindarán su testimonio para acompañar en la lucha a las aún la continúan transitando.





Bajo el lema "Todo es mejor cuando es en compañía", el próximo jueves 30 de octubre a las 9 de la mañana se llevará a cabo la charla de mujeres en el SUM del Hospital Municipal de Morón. Además de las experiencias de las mujeres, también se contará con la palabra de profesionales del equipo de salud dedicados a la enfermedad.