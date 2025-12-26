Ola de calor: Se espera un fin de año con altas temperaturas

Con el inicio del verano, las altas temperaturas no tardaron en comenzar a sentirse, incluso por las noches. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las fiestas de fin de año y comienzo del 2026 estarán marcadas por un gran aumento de temperatura, con máximas que alcanzarán los 37 grados.





Mientras tanto, el último viernes del año contará con una máxima de 33 grados, pero hacia el fin de semana los números comenzarán a subir, preparándose para la escalada que culminará el 31 de diciembre.





El sábado 27 empezará caluroso, con 25º de mínima, y estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias desde la madrugada y cielos mayormente nublados por la tarde, mientras que la temperatura continuará elevándose hasta llegar a los 35º.





Por su parte, el domingo 28 de diciembre la situación comenzará a estabilizarse, con un cielo algo nublado y una máxima que rondará los 32 grados, un panorama que podría repetirse durante el lunes.





Sin embargo, hacia el martes la temperatura aumentará drásticamente, en la antesala a lo que será el 31 de diciembre: durante el 30, la jornada empezará con 24º de mínima pero, para el mediodía, se esperan 37º de máxima.





La buena noticia es que, para los festejos del 31 de diciembre por la noche, la lluvia no interrumpirá los planes al aire libre, pero el calor será intenso, ya que la temperatura rondará entre los 24º de mínima y los 34º de máxima.





Por último, el nuevo año comienza con unos aires más frescos: para el 1 de enero no se esperan lluvias y, según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura descenderá, empezando por unos agradables 22º de mínima y llegando a los 29º de máxima hacia el mediodía.

Cuidarse es importante: Algunas recomendaciones para evitar consecuencias graves durante la ola de calor