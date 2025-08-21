Once detenidos por narcotráfico en Merlo: usaban un corralón y un salón como fachada

Diez allanamientos realizados en Pontevedra terminaron con la detención de once personas acusadas de integrar una banda dedicada al narcotráfico. La investigación, que se extendió durante cuatro meses, permitió desarticular la organización, incautar drogas, vehículos y descubrir que operaban bajo la fachada de un corralón y un salón de eventos.



Esta madrugada, se llevaron a cabo 10 allanamientos en la localidad merlense de Pontevedra que terminaron con la detención de 9 hombres y 2 mujeres por participar de una agrupación dedicada al narcotráfico. Entre los detenidos están los coordinadores de la actividad ilícita.



Fueron secuestrados 10 kilos de marihuana, 350 envoltorios de cocaina y ocho vehículos: una Amarok, un Ford KA, un FIAT Toro, un Corsa, una VW Suran y 3 moto.



La investigación que llevó cuatro meses de duración, se pudo identificar la modalidad delivery que utilizaban para la venta y quienes se ocupaban de repartir y de organizar.



Además, los investigadores descubrieron que utilizaban un corralón y un salón de fiestas de la localidad de Pontevedra como fachada.



Los allanamientos fueron ordenados por el Juez Federal de Morón Jorge Rodríguez, y los detenidos serán indagados el viernes por la Secretaría 8, imputados por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la participación organizadas de más de tres personas.