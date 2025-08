Once detenidos por narcotráfico en Morón, Merlo y La Matanza

Una investigación iniciada por denuncias de vecinos permitió desarticular una organización narco que operaba en el barrio Santa Laura de Morón. La Policía identificó que hombres y mujeres realizaban ventas en la vía pública y en sus domicilios. Tras seguir la pista hasta otros puntos de la región, se detuvieron a once personas. La banda, a la que calificaron como una “pequeña organización narco-criminal”, estaba liderada por un hombre que ya fue identificado.



Una serie de denuncias vecinales sobre la venta de drogas llevada a cabo por hombres y mujeres en la intersección de Cullen y Castelli en el barrio Santa Laura de Morón desencadenó una extensa investigación sobre el tráfico de drogas.



Al corroborar que allí se realizaban transacciones de drogas, la Policía comenzó a seguir a estas personas hasta sus domicilios, dónde también se realizaban ventas de droga.



Con toda esta información, las autoridades decidieron investigar un escalón más de la organización para dar con el proveedor de las sustancias, a quien le encontraron dos domicilios en la calle Nazca de Pontevedra, uno en la calle Pico del Parque San Martin y uno en Villa Luzuriaga sobre la calle Pasteur al 200.



Finalmente se llevaron a cabo seis allanamientos en el barrio Santa Laura: uno sobre Cullen al 200, cuatro sobre la calle Castelli y uno sobre la calle French.



En esos domicilios se secuestraron más de 700 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.



La Policía los definió como una "pequeña organización narco-criminal". En total fueron once los detenidos: cinco hombres —Daniel C., Manuel M., Oscar G., Nahuel A. y José Luis S.— y cinco mujeres —Valeria M., Sonia P., Milagros S., Yanina S. y Maira S.

Los operativos se llevaron a cabo con colaboración de la Secretaría de Seguridad de Morón



Todos ellos habrían operado bajo las órdenes de Andrés Luis S., señalado como el líder de la banda.



La Fiscalía N°9 pidió la indagatoria de los once detenidos.