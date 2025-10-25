Operativo de documentación en Ituzaingó: conocé los días y horarios

Estas jornadas, que iniciarán a partir de las 9:00 y se extenderán hasta las 15:00hs, ofrecerán la posibilidad de acceder a un asesoramiento integral por parte del Registro Provincial de las Personas. En este sentido, es importante remarcar que la atención se brindará de forma totalmente gratuita y sin la necesidad de contar con un turno previo.



El mencionado operativo se desarrollará, tanto el martes 28 como el miércoles 29 de octubre, en la Sociedad de Fomento "San José de la Montaña" (Del Cojinillo 4363). La recomendación, al igual que en ocasiones anteriores en las que se llevaron adelante operativo similares, es asistir con tiempo ya que la atención se brindará según el orden de llegada y dependiendo el trámite que se solicite realizar.

La realización de este operativo de documentación tiene por objetivo facilitar y garantizar el acceso al derecho a la identidad, en este caso a los vecinos y las vecinas del partido de Ituzaingó. Es necesario destacar que, en esta oportunidad, se buscará beneficiar a aquellos vecinos que enfrentan dificultades a la hora de realizar este tipo de trámites en oficinas convencionales.



Son varios los trámites, en el marco de este operativo articulado entre el Municipio de Ituzaingó y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que las personas podrán realizar durante los días mencionados anteriormente. Dicho esto, dejamos a continuación el listado completo de trámites y asesoramientos a los que se podrán acceder la próxima semana:



