Oportunidades laborales en Ituzaingó

En un contexto donde la cercanía y el desarrollo local son claves para la calidad de vida, Ituzaingó vuelve a demostrar que su motor económico no se detiene. Esta semana, el Servicio de Intermediación Laboral de nuestro municipio lanzó una nueva y variada convocatoria de empleo que apunta, principalmente, a fortalecer dos de nuestros grandes orgullos: el sector gastronómico y el industrial.





Para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de aire sin tener que padecer horas de viaje hasta Capital, estas vacantes representan una puerta abierta en el corazón de nuestra zona.





Si caminás por el centro de Ituzaingó o por el polo de Santa Rosa, habrás notado que la oferta culinaria está en su mejor momento. Esto se traduce en una demanda real de personal capacitado. Actualmente, importantes establecimientos de la zona están en la búsqueda de: encargados/as y Crew: para una cafetería de renombre; y barman y cajeros/as: para un restaurante estratégicamente ubicados en el centro comercial que necesita reforzar sus planteles para la movida nocturna. En la cocina también se abrieron vacantes para cocineros sandwicheros, una pieza clave en la rapidez y calidad de nuestras propuestas gastronómicas locales.

Pero no todo es café y minutas. El sector comercial de cercanía y la industria pesada del distrito también piden pista. Se destaca la búsqueda de un carnicero para una importante firma local, y un perfil más especializado: un técnico electromecánico para una reconocida empresa dedicada a la construcción, demostrando que Ituzaingó sigue apostando a la infraestructura y el desarrollo técnico.





La gestión es directa y transparente, algo fundamental para quienes están en plena búsqueda. Tenés dos caminos para hacer llegar tu perfil profesional: podés enviar tu currículum actualizado por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com o si sos de los que prefieren el trato cara a cara o querés asegurarte de que tu CV impreso llegue a destino, acercate a la oficina ubicada en Fragio 183. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs.