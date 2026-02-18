Organizaciones de Ituzaingó fabricarán turbantes para el Hospital Garrahan

En el corazón de Ituzaingó, donde la identidad barrial se construye entre mates y proyectos compartidos, surge una iniciativa que trasciende los límites del partido. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, dos instituciones referentes de nuestra comunidad, Casa TEA e IAP, han decidido unir fuerzas para transformar la empatía en acción directa a través de un proyecto textil con fines benéficos.





El objetivo es tan noble como necesario: confeccionar turbantes de algodón destinados a las niñas y niños que atraviesan tratamientos oncológicos en el Hospital Garrahan. Esta propuesta no es solo una jornada de trabajo manual; es un gesto de amor y compromiso que busca brindar confort y abrigo a los pequeños valientes de uno de los centros de salud pediátrica más importantes del país.





Tanto Casa TEA como IAP han puesto a disposición su infraestructura y recursos para que esta cruzada sea posible. Las organizaciones ya cuentan con la maquinaria industrial necesaria y un stock de tela de algodón puro, material esencial por su suavidad y cuidado para la piel sensible de los pacientes.

Sin embargo, para que las máquinas empiecen a rodar, hace falta el recurso más valioso: las manos de nuestra gente. Es por eso que se ha lanzado una convocatoria abierta a todos los vecinos y vecinas de la zona que deseen sumarse a esta cadena de favores.





Si tenés conocimientos de costura o simplemente querés colaborar con materiales, esta es tu oportunidad de involucrarte. Los organizadores están solicitando específicamente: voluntarios/as que sepan coser (para operar las máquinas o realizar terminaciones); donaciones de hilos de algodón de diversos colores; u otros insumos de costura que puedan ser de utilidad.





La cita es el próximo jueves 19 de febrero a las 9:00 hs en la sede ubicada en Cerrito 2301, esquina que promete convertirse en un taller de esperanza durante toda la jornada.





En tiempos donde los lazos comunitarios son el principal sostén, Ituzaingó vuelve a demostrar que su motor es la solidaridad. No hace falta ser un experto en diseño, solo tener ganas de aportar un granito de arena en una causa que toca las fibras más sensibles de la sociedad. Para despejar dudas, coordinar entregas de material o confirmar asistencia, los interesados pueden comunicarse directamente con Flavia al número: 1176036478.