Organizaciones de Ituzaingó reúnen donaciones por las inundaciones

En respuesta a las graves inundaciones que afectaron a varias localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, distintas organizaciones sociales de Ituzaingó se unieron en una campaña solidaria para recolectar donaciones que serán destinadas a las zonas más damnificadas.





La iniciativa, impulsada por la agrupación Nuevo Encuentro, busca articular esfuerzos comunitarios para acompañar a las familias que lo perdieron todo a causa del temporal. En ese marco, durante toda esta semana estarán habilitados dos puntos de recepción de donaciones en el distrito. Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la Casa Cultural La Bicicletería (Brandsen 517) de lunes a jueves de 17 a 20 hs; o la Casona (Avenida Néstor Kirchner 21.940), de l lunes a viernes de 11 a 18 hs.





Desde las organización informaron que las donaciones más necesarias en este momento son artículos de limpieza (lavandina, desinfectantes, trapos, guantes, escobas, etc.); artículos de higiene personal (jabón, shampoo, toallas femeninas, pasta y cepillos dentales); abrigo y calzado en buen estado para todas las edades; pañales para niñ@s y adult@s; frazadas, mantas y colchones; y alimentos no perecederos (arroz, fideos, enlatados, harina, leche en polvo, etc.).





Además de funcionar como puntos de recolección, tanto La Bicicletería como La Casona se transformaron en espacios de encuentro comunitario donde voluntarios se organizan para clasificar las donaciones y preparar los envíos.

Esta campaña solidaria no solo apunta a cubrir necesidades materiales urgentes, sino también a fortalecer la red de solidaridad barrial que, en momentos de crisis, se convierte en un pilar fundamental para enfrentar las dificultades colectivamente.





No se descarta que, dependiendo de la respuesta vecinal y de las necesidades que surjan en los próximos días, se extienda la campaña más allá de esta semana. En tiempos en los cuales los fenómenos climáticos impactan con fuerza en el territorio bonaerense, Ituzaingó está listo para ayudar.