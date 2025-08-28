Orgullo Ituzaingó repudió el ataque homofóbico al psicólogo Norberto Lorenzo

La organización disidente "Orgullo Ituzaingó" se solidarizó con el psicólogo y cofundador de la Comunidad Católica Gay de Buenos Aires, Norberto Lorenzo, quien fue víctima de un ataque homofóbico en su casa y consultorio del distrito.

La agresión tuvo lugar este martes 26 de agosto y tanto la vivienda como el espacio de trabajo de Lorenzo fueron vandalizados cuando desconocidos rompieron el vidrio de la puerta.

Ante esto, distintas organizaciones y personalidades de la comunidad LGBT+ repudiaron el hecho, entre ellas, el escritor Franco Torchia y el diputado nacional Esteban Paulón.

En el ámbito local, la entidad Orgullo Ituzaingó lanzó un comunicado en sus redes sociales en donde detalló que el ataque a Norberto Lorenzo se suma a los sufridos por Juan Sabin en Palermo y por una pareja gay en el Tigre.

"Los discursos de odio que instala el gobierno nacional en la sociedad tienen consecuencias reales y devastadoras en las vidas y cuerpos de nuestra comunidad. No se puede normalizar esta violencia dirigida hacia las personas LGBT+ que se ve habilitada por el odio del discurso público", enfatizaron desde la organización.