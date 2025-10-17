Orgullo moronense: Este sábado se realizará la nueva edición de la Marcha del Orgullo del distrito

"El orgullo es democracia, inclusión, lucha y resistencia", afirman desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Morón que tendrá lugar este sábado 18 de octubre a partir de las 16.





Por cuarto año consecutivo, las calles de Morón se llenarán de orgullo y lucha con un evento disidente que comprenderá arte, ferias y movimiento político. En esta ocasión, el punto de encuentro será en la Plaza La Roche, en donde se iniciará la marcha oficial para luego culminar en el Paseo de las Artes.





Posterior a la marcha, el orgullo continúa con la realización de una jornada llena de arte en el espacio verde ubicado en Av. Rivadavia 18.486, en donde los y las asistentes podrán disfrutar de artistas y radio en vivo, feria de emprendedores y artesanías, desfiles, performances y mucho más.





Dentro de lxs artistas que se presentarán en el escenario principal de la Marcha del Orgullo de Morón, se destacan Lelu Haick, Maya Aimaretti, Vito Gauna Trío, la banda Mineral Música, Lollipop DJ, Ire Paz y la Corteza Eléctroca, entre otrxs.





Además de la música, durante la jornada disidente en Morón habrá un espacio de glitter y accesorios y stands con los trabajos de distintos proyectos artísticos dedicados a la ilustración, la encuadernación y demás.





"Ante el actual contexto político y social de odio y exclusión nacional, nos organizamos, defendemos lo construido y exigimos con fuerza más derechos, igualdad e inclusión", sostuvieron desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Morón.





La cuarta edición de la Marcha del Orgullo de Morón tendrá lugar el sábado 18 de octubre a partir de las 16 en la Plaza La Roche.